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11:31 (мск), источник: Мослента

В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации

Их демонтируют в рамках программы сноса, утвержденной еще в 1999 году.

До конца года в Москве демонтируют 19 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

«Без учета домов, которые будут снесены по программе реновации, в этом году предполагается демонтировать 19 пятиэтажек общей площадью 67,6 тысяч квадратных метров», — сказал он.

Чиновник отметил, что 15 домов будет снесено за счет средств бюджета, а остальные четыре — по инвестиционным контрактам. Он также подчеркнул, что в этом году программа сноса пятиэтажек «первой волны» будет полностью завершена в Юго-Западном и Северо-Восточном округах.

«Таким образом, в последующие годы останется снести 17 домов площадью 96,7 тысячи квадратных метров на западе Москвы. Демонтаж пройдет за счет инвесторов», — заключил Бочкарев.

Программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения была утверждена еще в 1999 году. Сейчас она завершена в семи административных округах столицы: Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном и Зеленограде. Из 1 722 домов, подлежащих сносу, демонтировано 1 686 объектов.

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