Аэропорт Минска начал принимать самолеты
Самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы и совершили там посадку, в настоящее время направляются в Минск.
Самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы и совершили там посадку, в настоящее время направляются в Минск.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск начал принимать прибывающие в белорусскую столицу самолеты, сообщили в среду Sputnik в воздушной гавани.
Вечером 14 марта аэропорт временно приостановил прием бортов
«Аэропорт начал принимать рейсы. Прибыли рейсы из Франкфурта и Варшавы», — сказали в порту.
Там также сообщили, что самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы и совершили там посадку (в Вильнюсе и Гомеле), в настоящее время направляются в Минск.
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