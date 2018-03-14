Аэропорт Минска начал принимать самолеты

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск начал принимать прибывающие в белорусскую столицу самолеты, сообщили в среду Sputnik в воздушной гавани.

Вечером 14 марта аэропорт временно приостановил прием бортов из-за плохой видимости — был сильный туман с низкой видимостью.

«Аэропорт начал принимать рейсы. Прибыли рейсы из Франкфурта и Варшавы», — сказали в порту.

Там также сообщили, что самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы и совершили там посадку (в Вильнюсе и Гомеле), в настоящее время направляются в Минск.