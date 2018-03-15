В Жигулевском заповеднике посчитали животных
В феврале в Жигулевском биосферном заповеднике отдел охраны и науки провел учет животных на семи постоянных маршрутах общей протяженностью 75 км.
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В феврале в Жигулевском биосферном заповеднике отдел охраны и науки провел учет животных на семи постоянных маршрутах общей протяженностью 75 км.
В многодневных полевых работах участвовали 16 человек. Об этом сообщили в заповеднике. После обработки и анализа материалов полевых исследований установили, что на территории заповедника обитают 146 лосей, 139 кабанов, 15 сибирских косуль, 19 лисиц, 33 лесных куницы и 162
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