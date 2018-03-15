Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Лондон не ограничился высылкой дипломатов РФ: Лаврову отказали
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
09:55 (мск), источник: Volga News

В Жигулевском заповеднике посчитали животных

В феврале в Жигулевском биосферном заповеднике отдел охраны и науки провел учет животных на семи постоянных маршрутах общей протяженностью 75 км.

В многодневных полевых работах участвовали 16 человек. Об этом сообщили в заповеднике. После обработки и анализа материалов полевых исследований установили, что на территории заповедника обитают 146 лосей, 139 кабанов, 15 сибирских косуль, 19 лисиц, 33 лесных куницы и 162 зайца-беляка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Дмитрий Рогозин пров­ел совещание на РКЦ "Прогресс"
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Посольство РФ обвинило США во вмешательстве в выборы
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь