Синоптики: Серьезных холодов на Дону уже не будет
На Дону весна вступает в свои права.
На Дону весна вступает в свои права.
Как сообщили «До-ТР», в Ростовском гидрометцентре, серьезных холодов больше не ожидается.
Регион входит в температурную зону устойчивого «плюса».
В четверг термометры покажут до +13 градусов. А понижение температуры к выходным будет кратковременным.
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