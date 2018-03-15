Власти Краснодара обещают построить 3 школы и 5 детсадов

Источник: Комсомольская правда

Речь идет о двух земельных участках общей площадью 70 га, расположенных между поселками Зеленопольским и Знаменским в Карасунском округе.

В одном из проектируемых микрорайонов планируется разместить школу на 1100 мест, детсад на 500 мест, здания поликлиники на 150 посещений в смену, учреждения социального обслуживания, расположенные во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов.

Во втором предусмотрено строительство общеобразовательного кластера, состоящего из двух школ по 1100 мест, двух детсадов по 500 мест и сада на 220 мест. Также здесь обещают разместить поликлинику на 320 посещений в смену.