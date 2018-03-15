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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Краснодара обещают построить 3 школы и 5 детсадов

Власти кубанской столицы заявили о намерении построить три школы, пять детских садиков и две поликлиники в новых микрорайонах города. Проект рассмотрели на публичных слушаниях, а сейчас планировку микрорайонов подписал мэр Краснодара Первышов.

Источник: Комсомольская правда

Речь идет о двух земельных участках общей площадью 70 га, расположенных между поселками Зеленопольским и Знаменским в Карасунском округе.

В одном из проектируемых микрорайонов планируется разместить школу на 1100 мест, детсад на 500 мест, здания поликлиники на 150 посещений в смену, учреждения социального обслуживания, расположенные во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов.

Во втором предусмотрено строительство общеобразовательного кластера, состоящего из двух школ по 1100 мест, двух детсадов по 500 мест и сада на 220 мест. Также здесь обещают разместить поликлинику на 320 посещений в смену.

Кроме того, вблизи соцобъектов по плану должна появится парковка на 7,5 тысяч мест. Сроки строительства пока неизвестны.

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