Власти Краснодара обещают построить 3 школы и 5 детсадов

Речь идет о двух земельных участках общей площадью 70 га, расположенных между поселками Зеленопольским и Знаменским в Карасунском округе.
В одном из проектируемых микрорайонов планируется разместить школу на 1100 мест, детсад на 500 мест, здания поликлиники на 150 посещений в смену, учреждения социального обслуживания, расположенные во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов.
Во втором предусмотрено строительство общеобразовательного кластера, состоящего из двух школ по 1100 мест, двух детсадов по 500 мест и сада на 220 мест. Также здесь обещают разместить поликлинику на 320 посещений в смену.
Кроме того, вблизи соцобъектов по плану должна появится парковка на 7,5 тысяч мест. Сроки строительства пока неизвестны.
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