Суд не вернул «Смерть Сталина» в прокат

«Таким образом, суд продемонстрировал, что цензура в России есть, — заявил “Ъ” господин Мезак.— На предыдущих заседаниях мы так и не услышали доводов в пользу запрета фильма. Единственный довод: картина не понравилась членам общественного совета при этом ведомстве, а в него входят, как оказалось, закоренелые сталинисты и их приспешники».

Эрнест Мезак добавил, что «у россиян нет эффективных правовых средств борьбы с цензурой»: «Ведь суд определил, что решение Минкульта о запрете показа фильма не может быть обжаловано потенциальными зрителями. Суд посчитал, что решение вправе оспорить только правообладатель — ООО “Вольгафильм”».

Правозащитник намерен подать частную жалобу на определение суда в течение 15 дней. В ней будет указано, что решение Минкульта РФ нарушает права зрителей. «Они должны иметь возможность защищать свое право на киноискусство. Недопустимо разрешать это только правообладателям, поскольку их могут запугать, им могут что-то посулить, с ними могут проводить подковерные переговоры и так далее. Словом, лишить стимула инициировать судопроизводство. А публика — независимая сторона. Но выходит, что именно она бесправна», — рассудил господин Мезак.

Он добавил, что решение о лишении прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» затрагивает если не миллионы поклонников кино, то все равно «определенную часть общества», которое должно иметь право выбора, смотреть фильм или не смотреть.