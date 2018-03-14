Пропавшие в Перми подростки нашлись поздно вечером в среду, 14 марта. С ними все в порядке.

ЧП, напомним, случилось в понедельник, 12 марта. Двое подростков — 12-летняя Вика и 14-летний Георгий пропали в один день по дороге в школу. Оба живут в Мотовилихе и учатся в одной школе.

Как сообщили в Следственном комитете, для максимально оперативного, полного, всестороннего выяснения всех обстоятельств и установления в кратчайший срок местонахождения без вести пропавших детей было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц».

Мама девочки рассказала, что они решили перевести дочь в другую школу. В понедельник Вика пошла попрощаться с подружкой, а потом должна была встретиться со своим отцом. Но в итоге на встречу так и не пришла.

На занятиях ни Вика, ни ее друг так и не появились. По одной из версий, подростки сбежали из дома в знак протеста — против перевода девочки в другую школу.