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09:33 (мск), источник: Вести.Ru

Вместо пятого ребенка ливанская семья получила шестерняшек

Впервые в Ливане женщина родила шестерых младенцев. Дети родились в больнице святого Иосифа в Бейруте. История проста: ливанская пара уже была родителями четверых детей и хотела завести пятого. Однако пятая беременность оказалась необычной.

Самой неожиданной новостью при пятой беременности стало известие, что в семье ожидается прибавление сразу шестерых детей, сообщает РИА Новости. Теперь в семье не пятеро, а сразу десять детей.

Мать новорожденных чувствует себя замечательно. Здоровы и шестеро новорожденных — трое мальчиков и три девочки.

Это довольно редкий случай в мировой практике. Вероятность рождения сразу шестерых младенцев составляет один случай на 4,5 миллиона родов.

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