Вместо пятого ребенка ливанская семья получила шестерняшек
Впервые в Ливане женщина родила шестерых младенцев. Дети родились в больнице святого Иосифа в Бейруте. История проста: ливанская пара уже была родителями четверых детей и хотела завести пятого. Однако пятая беременность оказалась необычной.
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