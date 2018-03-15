Хакер, шер, репост. Схемы хищения средств мошенники находят в соцсетях

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О том, что активные пользователи социальных сетей, готовые всем рассказывать о каждом шаге, в последнее время стали невольными помощниками кибермошенников, рассказал «Ъ» заместитель главы главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. По его словам, в 2017 году злоумышленники, использующие «социальную инженерию» для хищения средств с банковских карт, все чаще обращали свое внимание на людей в возрасте от 25 до 40 лет, относящихся к среднему классу.

«Данная выборка не случайна. Какое логичное действие человека, которого ограбили? Обратиться в полицию и в банк, чтобы сообщить о хищении, — рассуждает Артем Сычев.— Однако данная категория жертв злоумышленников предпочитает сообщать о хищениях в социальных сетях — “ВКонтакте” или Facebook, причем в подробностях расписывая все детали». Таким образом, мошенники фактически получают готовую инструкцию и применяют ее на практике, добавляет он.

Экспертам по информационной безопасности известно о подобной проблеме. Они считают бездумную активность в соцсетях крайне опасной. «Существуют совершенно легальные SSM-технологии, которые по тегам или же ключевым словам позволяют искать в сетях нужную информацию, их активно используют многие компании, например, для отслеживания упоминаний бренда, — рассказывает руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.— При этом есть совсем недорогие программные решения, которые злоумышленники дорабатывают под свои цели».

По словам директора по маркетингу компании Solar Security Валентина Крохина, мошеннические схемы, полученные из соцсетей, потом публикуются в специальных сообществах мошенников, дорабатываются и тиражируются. По словам Артема Сычева, почти каждое сообщение в соцсетях об успешной атаке в 2017 году сначала давало резкий всплеск аналогичных хищений, а потом модификацию атаки.

Речь идет о довольно простых, но многообразных схемах, рассчитанных в первую очередь на доверчивость граждан. «Например, злоумышленники звонят под видом сотрудника кредитной организации или МФО потенциальной жертве с сообщением, что ей одобрен кредит в режиме онлайн и теперь нужны лишь реквизиты карты для зачисления денег, — рассказывает господин Сычев.— Вариаций множество, и они постоянно модифицируются, в том числе с учетом данных из соцсетей».

Собранные данные злоумышленники чаще всего используют для хищений с использованием электронных средств платежа (в онлайн). Согласно статистике ЦБ, в 2017 году было совершено 317,1 тыс. хищений с использованием электронных средств платежа на сумму 961 млн руб., среди которых более 90% связаны с побуждением владельца карты к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием. Доля несанкционированных операций с картами, о которых пострадавшие не сообщили в правоохранительные органы, — 97%. И это лишь статистика по инцидентам, о которых клиенты сообщили в банк.

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Эксперты отмечают, что проблему излишней откровенности пользователей соцсетей, которая множит атаки, необходимо решать. В частности, до граждан необходимо донести риски публичного раскрытия определенной информации. «Когда речь идет о хищении нескольких сотен рублей, то для многих нет смысла обращаться в полицию: деньги не вернуть, однако поделиться хочется, — отмечает Алексей Новиков.— Но важно помнить о последствиях и делать это как минимум в личной переписке». Способствовать решению проблемы, по его мнению, могло бы введение упрощенной процедуры информирования полиции о подобных «копеечных» инцидентах, чтобы сложность процедуры не отпугивала пострадавших. По словам Валентина Крохина, самый действенный способ борьбы с этим явлением — применение сервисов мониторинга и анализа социальных сетей теми же правоохранительными органами и самими банками для выявления в них жалоб, с описанием схем хищений, для предотвращения повторной реализации их на практике.