Жизнь водителей заиграет новыми красками

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Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики нового стандарта пояснили «Ъ», что постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года.

Приказом Росстандарта № 81-ст утвержден новый ГОСТ Р 51256−2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Документ, который готовился по заказу Росавтодора, вступает в силу 1 июня 2018 года.

Согласно стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке). Последняя в качестве эксперимента, отметим, уже применяется на 30 перекрестках в Москве, новым ГОСТом она будет легализована. Стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота, — в старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные.

Новый ГОСТ принят в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД, рассказал «Ъ» разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский.

Разметка желтого цвета, пояснил он, позволяет «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка, говорит господин Свежинский, будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается.

Любопытно, что разметка 1.7 (синяя по новому ГОСТу) могла использоваться в качестве разметки парковочных зон до июля 2017 года: в ПДД были внесены изменения, и эту опцию убрали.

Замначальника ситуационного центра московского ЦОДД Андрей Мухортиков нововведения поддержал, отметив важность разметки, обозначающий разворот. «До сих пор под знаком “Разворот” размещалась стрелка с поворотом, что, конечно, путало водителей, — рассказал он.— Логика появления синих линий понятна, она уже давно применяется в Европе для обозначения парковочных зон». Cплошные осевые линии, обозначения обочин, влияющие на безопасность, должны быть белыми, желтыми, оранжевыми, то есть яркими, говорит он, остальные линии имеют второстепенное значение и не должны отвлекать водителя от движения.

Вопрос появления новой разметки на дорогах, в частности в Москве, пока не решен, отмечает господин Мухортиков. Распоряжением правительства РФ № 2438-р от 4 ноября 2017 года утвержден перечень стандартов, обязательных к соблюдению. «Он в текущей редакции ссылается на старый ГОСТ 2011 года, аналогичная ссылка есть и в ПДД, — пояснил Андрей Мухортиков.— Поэтому с юридической точки зрения обязательным пока является прежний стандарт».

Даже оперативное внесение изменений в документы не гарантирует, что в 2018 году в столице появится новая разметка. Такие решения, говорят в ЦОДД, принимаются не быстро: сначала готовится проект организации движения, затем его утверждает департамент транспорта Москвы, после чего документ направляется в департамент ЖКХ, а откуда уже попадает к исполнителю — ГБУ «Автомобильные дороги», которое наносит новую разметку при плановой замене асфальта.