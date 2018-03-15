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03:28 (мск), источник: Вести Приморье

Акция «Час Земли» пройдет во Владивостоке

24 марта с 20.30 до 21.30 от электроснабжения будут отключены архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка города.

Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час Земли». 24 марта с 20.30 до 21.30 от электроснабжения будут отключены архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Час Земли» — это международная акция, в рамках которой все желающие на один час выключают свет и бытовые электроприборы. Таким образом люди показывают, что им небезразлично будущее планеты. Ежегодно в акции, по оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), принимают участие около 30 миллионов жителей России.

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