Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы
Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться.
Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться.
Живущие в экспозиции «Тропический дождевой лес» красные паку относятся к семейству пираньевых (Serrasalmidae) и при этом являют собой пример миролюбия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«По сути паку хищник, — говорит сотрудник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Ксения Безбородова. — А значит, мог бы начать охотиться на соседей. Но этого не происходит. Мы кормим всех обитателей этого аквариума мелкими кусочками кеты, гребешком и добавляем специальный витаминизированный корм. Несмотря на то, что паку гораздо крупнее остальных, рыбы прекрасно уживаются вместе и даже не ссорятся
Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться, их инстинкт уснул. Они привыкли, что обед сам идет в рот, и предпринимать дополнительные усилия им попросту лень. Высокая пищевая приспособляемость паку позволяет им потреблять еду со значительным содержанием животного белка, что несвойственно их природному рациону. Отсутствие «хищнических» инстинктов у всеядных пираний дает возможность содержать с ними других рыб, даже значительно меньших по размеру. В редких случаях паку может отобрать вкусный кусочек корма у соседей.
Красные паку были переведены в водоем у водопада семь месяцев назад и с тех пор выросли в два с половиной раза. Живут они вместе с цихлидами, тиляпиями и астронотусами. А недавно здесь появился новосел — метиннис. Эта травоядная рыбка из семейства пираньевых просто перепрыгнула из соседнего водоема и возвращать домой ее не стали.
Слово «пиранья» произошло от «пира» (рыба) и «аниа» (дьявольские зубы). И, если у многих пираний зубы действительно острые как бритва, то у паку они выглядят не столь устрашающе — квадратные, прямые и вполне похожи на человеческие. Гости океанариума могут наблюдать за кормлением миролюбивых паку в 13 часов по понедельникам, средам и пятницам.
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