Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ксюша, никаких 23,5 миллиардов»: Симоньян ответила Собчак
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
«Аэрофлот» рассказал, чем закончился инцидент с женой Аршавина
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Рената Литвинова восхищает поклонников даже в «рабочей одежде»
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
03:32 (мск), источник: VLADNEWS

Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы

Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться.

Живущие в экспозиции «Тропический дождевой лес» красные паку относятся к семейству пираньевых (Serrasalmidae) и при этом являют собой пример миролюбия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

«По сути паку хищник, — говорит сотрудник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Ксения Безбородова. — А значит, мог бы начать охотиться на соседей. Но этого не происходит. Мы кормим всех обитателей этого аквариума мелкими кусочками кеты, гребешком и добавляем специальный витаминизированный корм. Несмотря на то, что паку гораздо крупнее остальных, рыбы прекрасно уживаются вместе и даже не ссорятся из-за еды».

Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться, их инстинкт уснул. Они привыкли, что обед сам идет в рот, и предпринимать дополнительные усилия им попросту лень. Высокая пищевая приспособляемость паку позволяет им потреблять еду со значительным содержанием животного белка, что несвойственно их природному рациону. Отсутствие «хищнических» инстинктов у всеядных пираний дает возможность содержать с ними других рыб, даже значительно меньших по размеру. В редких случаях паку может отобрать вкусный кусочек корма у соседей.

Красные паку были переведены в водоем у водопада семь месяцев назад и с тех пор выросли в два с половиной раза. Живут они вместе с цихлидами, тиляпиями и астронотусами. А недавно здесь появился новосел — метиннис. Эта травоядная рыбка из семейства пираньевых просто перепрыгнула из соседнего водоема и возвращать домой ее не стали.

Слово «пиранья» произошло от «пира» (рыба) и «аниа» (дьявольские зубы). И, если у многих пираний зубы действительно острые как бритва, то у паку они выглядят не столь устрашающе — квадратные, прямые и вполне похожи на человеческие. Гости океанариума могут наблюдать за кормлением миролюбивых паку в 13 часов по понедельникам, средам и пятницам.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморский политолог объяснил, почему Владимир Путин не участвует в деб...
Жуткое ДТП с автобусом произошло на трассе Уссурийск-Владивосток ...
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
“Вместе мы - огромная сила“: Путин поздравил Крым
Экс-главе штаба Трампа грозит до 305 лет заключения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь