Циклоническое комбо: буран опять парализовал дороги Владивостока
Как и ожидалось, прошлой ночью во Владивосток пришел циклон, сообщает DEITA. RU.
Как и ожидалось, прошлой ночью во Владивосток пришел циклон, сообщает DEITA. RU.
Сильный порывистый ветер, снег, гололед на дорогах, «каша» из воды, грязи и льда — всё это сейчас наблюдается на улицах приморской столицы.
По данным
Замедленное движение наблюдается на трассе
По данным Gismeteo, осадки продолжатся до 14.00, а ближе к вечеру во Владивостоке стихия отступит и начнется прояснение.
Василий Кучин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.