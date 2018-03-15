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03:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Циклоническое комбо: буран опять парализовал дороги Владивостока

Как и ожидалось, прошлой ночью во Владивосток пришел циклон, сообщает DEITA. RU.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 38% 756 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: ДЕЙТА

Сильный порывистый ветер, снег, гололед на дорогах, «каша» из воды, грязи и льда — всё это сейчас наблюдается на улицах приморской столицы.

По данным онлайн-сервиса пробок, наиболее тяжелая обстановка на Золотом мосту в сторону центра ближе к повороту на Фуникулер, на Столетия и Некрасовской также в сторону центра, на Снеговой, а также на Светланской до Лазо.

Замедленное движение наблюдается на трассе Седанка-Патрокл. Горожане отмечают, что основные магистрали — чистые, а причина тяжелого трафика — обилие машин и общая «аккуратность» водителей.

По данным Gismeteo, осадки продолжатся до 14.00, а ближе к вечеру во Владивостоке стихия отступит и начнется прояснение.

Василий Кучин.

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