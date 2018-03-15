Рисунки детей с синдромом Дауна выставят в хабаровском музее
В среду, 21 марта, в 14:00 в Дальневосточном художественном музее откроется выставка рисунков детей с синдромом Дауна. Мероприятие станет частью благотворительного проекта «Солнце в каждом сердце».
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