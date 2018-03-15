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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Рисунки детей с синдромом Дауна выставят в хабаровском музее

В среду, 21 марта, в 14:00 в Дальневосточном художественном музее откроется выставка рисунков детей с синдромом Дауна. Мероприятие станет частью благотворительного проекта «Солнце в каждом сердце».

Выставка продлится до конца марта, после ее окончания лучшие рисунки используют при изготовлении печатной продукции в поддержку детей с таким синдромом.

Организаторы мероприятия — центр реабилитации детей и подростков с генетическими отклонениями «Содружество», Дальневосточный художественный музей, Благотворительный фонд имени святой мученицы царицы Александры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию организации.

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