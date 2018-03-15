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03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Двух игроков «СКА-Хабаровска» позвали в национальные сборные

Для участия в товарищеских матчах в национальные команды вызвали двух игроков футбольного клуба «СКА-Хабаровск»: Георгий Наваловский сыграет за сборную Грузии, а Кирилл Колесниченко — за юношескую сборную России.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба хабаровского футбольного клуба, защитник Георгий Наваловский вместе со сборной Грузии примет участие в двух товарищеских матчах: 24 марта встретится с национальной командой Литвы, а 27 марта сыграет с Эстонией. Оба матча пройдут в Тбилиси.

Ещё один «армеец», 18-летний нападающий Кирилл Колесниченко отправится в расположение юношеской сборной России. Она 22 и 25 марта проведёт в Баку два контрольных матча со сверстниками из Азербайджана.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Кирилл Колесниченко является воспитанником «Чертаново». К «армейцам» он присоединился в феврале этого года. За дальневосточный клуб нападающий будет играть на правах аренды до конца сезона. Форвард известен, прежде всего, своими достижениями в юношеском футболе: является двукратным чемпионом России среди воспитанников спортивных школ на первенствах 2014 и 2015 годов, завоёвывал приз лучшему бомбардиру соревнований. Кроме того, Колесниченко становился чемпионом и обладателем Кубка Москвы, побеждал с «Чертаново» на многочисленных всероссийских и международных турнирах, забивал «Барселоне» во время поездки юношеской команды чертановцев в Каталонию.

Более опытный Георгий Наваловский играет за хабаровский СКА с июля прошлого года. Для 31-летнего футболиста это возвращение в дальневосточную столицу стало вторым — игрок провёл в стане «армейцев» три неполных сезона. Защитника постоянно вызывают в сборную Грузии. В её составе он принимал участие, в том числе в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018.

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