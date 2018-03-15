Двух игроков «СКА-Хабаровска» позвали в национальные сборные

Как сообщает пресс-служба хабаровского футбольного клуба, защитник Георгий Наваловский вместе со сборной Грузии примет участие в двух товарищеских матчах: 24 марта встретится с национальной командой Литвы, а 27 марта сыграет с Эстонией. Оба матча пройдут в Тбилиси.

Ещё один «армеец», 18-летний нападающий Кирилл Колесниченко отправится в расположение юношеской сборной России. Она 22 и 25 марта проведёт в Баку два контрольных матча со сверстниками из Азербайджана.