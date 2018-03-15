Автолюбителей Владивостока предупредили об опасности в городе
ГАИ Владивостока порекомендовала автолюбителям воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает DEITA. RU.
ГАИ Владивостока порекомендовала автолюбителям воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает DEITA. RU.
Отметим, по данным Примгидромета, 15 марта на территории города Владивостока ожидается морось, снег, временами сильный.
На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении, по возможности, воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Ограничен въезд на территорию города Владивостока автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. В настоящее время, в связи с
Виктор Бруевич.
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