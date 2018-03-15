Парашютисты из шести регионов собрались в пригороде Хабаровска на учебные тренировки

Источник: Комсомольская правда

В пригороде Хабаровска, а именно в поселке Дружба собрались спасатели из шести регионов страны на учебно-тренировочный сбор по парашютно-десантной подготовке. Среди участников инструкторы и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ДВРПСО) и его филиалов из Комсомольска-на-Амуре, Якутии, Магадана, Сахалина, Владивостока, Благовещенска, а также Хабаровского авиационно-спасательного и Амурского спасцентров МЧС России.

Участникам сборов предстоит отработать навыки беспарашютного десантирования из вертолета Ми-8 с помощью спускового роликового устройства на снег, лес и крышу башни. Они также потренируются в прыжках с парашютом с высоты от тысячи до двух тысяч метров. По веревкам они будут спускаться с 10 до 40 метров.

— Основная наша задача сейчас — готовность к паводкоопасному и затем пожароопасному сезонам. Он характерен для региона в период с марта по май, — рассказал Борис Исаев, начальник парашютно-десантного подразделения ДВРПСО МЧС России, на счету которого почти 9 тысяч прыжков с парашютом. — Спасателям приходится проводить поисково-спасательные операции в отдаленных и труднопроходимых уголках всего Дальнего Востока. Во время сборов они отрабатывают всевозможные варианты развития событий, повышают профессиональный уровень подготовки, получают допуски на выполнение тех или иных видов прыжков и спусков.