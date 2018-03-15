Врачи Приморья предлагают сократить лист ожидания больных

Источник: Восток Медиа

На выездном заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан депутаты и представители крайздрава обсудили вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Руководители медучреждений подробно рассказали о динамике развития медицины в крае и о существующих проблемах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Медики главным образом озадачены вопросом увеличения квот для оказания гражданам высокотехнологичной помощи. В большинстве своём из-за нехватки субсидирования, многие приморцы вынуждены искать помощь в других регионах, несмотря на то, что есть свои специалисты в Краевой клинической больнице, Дальневосточном окружном медицинском центре, Краевом клиническом центре специализированной медицинской помощи.

Также высокие показатели по качеству медицинского обслуживания демонстрирует медцентр ДВФУ. Всего за несколько лет своего существования учреждение заняло лидирующие позиции среди многих других в стране. Высококвалифицированным врачам удалось увеличить объёмы выполняемых сложнейших и уникальных операций, а также максимально уменьшить число летальных исходов.

«Многие люди наслышаны о наших результатах и хотят получить услуги именно здесь. У нас есть определённое квотирование медпомощи, при этом мы объёмы выполняем и можем гораздо больше. Статистика на 13 марта 2018 года показывает, что мы выполнили порядка 20% специализированной медицинской помощи, 18% высокотехнологичной и 15% за счёт федерального бюджета от годового объёма. Нам бы хотелось, чтобы эти субсидии нам увеличили, и мы смогли сократить лист ожидания больных», — обратился к депутатам главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак.

Врач также отметил, что на данный момент очередь на получение некоторых медицинских услуг растянулась до 2020 года. Однако в числе очередников нет тех, кто нуждается в онко- и нейрохирургии: такие пациенты вынуждены платить деньги за оперативность проведения операции или ехать в другие регионы.

«Мы неоднократно запрашивали у министерства образования и науки РФ увеличить квотирование, однако нам отказывают, поскольку всё упирается в бюджет. Этот вопрос можно было бы решить, если запустить пилотный проект для дальневосточников “Квота за пациента”. Если человек заболел, то медучреждение берётся за его лечение. Впоследствии необходимые денежные средства вернутся медучреждению из, допустим, федерального бюджета», — предложил главврач.

Такую инициативу поддержал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого парламента Игорь Чемерис: «Я полностью разделяю эту точку зрения, потому что считаю необходимым создать преференции для дальневосточников. Это поможет оставить на территории тех, кто ещё не уехал, особенно молодёжь. В дальнейшем мы выйдем с таким предложением на совет законодателей по Дальнему Востоку, чтобы закрепить нашу позицию за всеми субъектами федерального округа».

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик неоднократно отмечал: «Медицинское обслуживание является важной составляющей благополучия граждан. Один из вопросов, которые мы в рамках нашего профильного комитета планируем рассмотреть — оказание высокотехнологичной помощи на территории Приморского края, в том числе с помощью федеральных учреждений».