Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Рената Литвинова восхищает поклонников даже в «рабочей одежде»
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Рената Литвинова восхищает поклонников даже в «рабочей одежде»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
03:55 (мск), источник: Восток Медиа

Врачи Приморья предлагают сократить лист ожидания больных

Медики рассказали депутатам Заксобрания, что очередь на некоторые операции растянулась до 2020 года.

Источник: Восток Медиа

На выездном заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан депутаты и представители крайздрава обсудили вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Руководители медучреждений подробно рассказали о динамике развития медицины в крае и о существующих проблемах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Медики главным образом озадачены вопросом увеличения квот для оказания гражданам высокотехнологичной помощи. В большинстве своём из-за нехватки субсидирования, многие приморцы вынуждены искать помощь в других регионах, несмотря на то, что есть свои специалисты в Краевой клинической больнице, Дальневосточном окружном медицинском центре, Краевом клиническом центре специализированной медицинской помощи.

Также высокие показатели по качеству медицинского обслуживания демонстрирует медцентр ДВФУ. Всего за несколько лет своего существования учреждение заняло лидирующие позиции среди многих других в стране. Высококвалифицированным врачам удалось увеличить объёмы выполняемых сложнейших и уникальных операций, а также максимально уменьшить число летальных исходов.

«Многие люди наслышаны о наших результатах и хотят получить услуги именно здесь. У нас есть определённое квотирование медпомощи, при этом мы объёмы выполняем и можем гораздо больше. Статистика на 13 марта 2018 года показывает, что мы выполнили порядка 20% специализированной медицинской помощи, 18% высокотехнологичной и 15% за счёт федерального бюджета от годового объёма. Нам бы хотелось, чтобы эти субсидии нам увеличили, и мы смогли сократить лист ожидания больных», — обратился к депутатам главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак.

Врач также отметил, что на данный момент очередь на получение некоторых медицинских услуг растянулась до 2020 года. Однако в числе очередников нет тех, кто нуждается в онко- и нейрохирургии: такие пациенты вынуждены платить деньги за оперативность проведения операции или ехать в другие регионы.

«Мы неоднократно запрашивали у министерства образования и науки РФ увеличить квотирование, однако нам отказывают, поскольку всё упирается в бюджет. Этот вопрос можно было бы решить, если запустить пилотный проект для дальневосточников “Квота за пациента”. Если человек заболел, то медучреждение берётся за его лечение. Впоследствии необходимые денежные средства вернутся медучреждению из, допустим, федерального бюджета», — предложил главврач.

Такую инициативу поддержал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого парламента Игорь Чемерис: «Я полностью разделяю эту точку зрения, потому что считаю необходимым создать преференции для дальневосточников. Это поможет оставить на территории тех, кто ещё не уехал, особенно молодёжь. В дальнейшем мы выйдем с таким предложением на совет законодателей по Дальнему Востоку, чтобы закрепить нашу позицию за всеми субъектами федерального округа».

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик неоднократно отмечал: «Медицинское обслуживание является важной составляющей благополучия граждан. Один из вопросов, которые мы в рамках нашего профильного комитета планируем рассмотреть — оказание высокотехнологичной помощи на территории Приморского края, в том числе с помощью федеральных учреждений».

Депутаты Заксобрания в скором времени подытожат всю имеющуюся информацию и внесут правки в проект постановления. К обсуждению темы народные избранники вернутся на заседании в конце марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Любовная драма: приморца застрелили прямо посреди улицы
Работники «Дальмостостроя» устроили забастовку в Хабаровске
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
“Вместе мы - огромная сила“: Путин поздравил Крым
Экс-главе штаба Трампа грозит до 305 лет заключения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь