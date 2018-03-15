«Лара Крофт» собрала полный зал во Владивостоке
Закрытый показ мирового бестселлера не оставил зрителей равнодушными.
Закрытый показ мирового бестселлера не оставил зрителей равнодушными.
В приморской столице состоялся закрытый показ приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Окунуться в атмосферу некогда любимый игры и оценить актёрский талант новой главной героини, оказалось довольно много желающих. Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в зале IMAX кинотеатра «Океан» в среду вечером не было свободных мест.
Предпоказ «Tomb Raider: Лара Крофт» во Владивостоке прошёл с аншлагом. Главную роль в фильме исполнила Алисия Викандер и большинству опрошенных респондентов игра молодой актрисы понравилась. Публика отметила, что девушка ничуть не уступила своей предшественнице, Анджелине Джоли, а в некоторых моментах возможно и превзошла голливудскую знаменитость.
Часть посетителей показа поделились с корреспондентом РИА «Восток-Медиа», что просмотр киноленты прошёл на одном дыхании. Фильм оказался богат на захватывающие сцены и спецэффекты. Уже сегодня, 15 марта, картина вышла в официальный прокат, так что все любители жанра приключений могут увидеть «Лару Крофт» на большом экране. Показ осуществляется в формате 3D, есть ограничения по возрасту.
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