О ценах на путевки в летние лагеря рассказала представитель мэрии Хабаровска
Жителям региона компенсируют часть затрат на детский отдых.
Жителям региона компенсируют часть затрат на детский отдых.
До лета еще несколько месяцев, но жители Хабаровского края уже начинают задумываться о том, где будут отдыхать их дети. О ценах на путевки, а также о требованиях к пришкольным и загородным лагерям в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала и.о. начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.
Как отметила представитель мэрии, стоимость путевки в загородный лагерь в этом сезоне колеблется от 31 до 35 тысяч рублей. Что касается лагерей с дневным пребыванием, то при двухразовом питании отдать нужно будет 4 300 рублей, а при трехразовом — 5 400 рублей. При этом те, кто отправляет детей в загородные лагеря, могут рассчитывать на компенсацию.
«Компенсируется процент от расчетной стоимости [путевки в загородный лагерь], которая составляет 12 860 рублей: 50% в лагеря, расположенные в других субъектах России, 90% — в лагеря Хабаровского края. В среднем при приобретении путевки в лагерь Хабаровского края эта компенсация составит 11 тысяч рублей, другого субъекта — около 6,5 тысячи рублей», — сказала Инна Хопта.
Напомним, в этом году правила для детских лагерей ужесточились: в частности, теперь работникам столовых нужно пройти дополнительную вакцинацию.
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