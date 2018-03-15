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04:59 (мск), источник: Губерния онлайн

О ценах на путевки в летние лагеря рассказала представитель мэрии Хабаровска

Жителям региона компенсируют часть затрат на детский отдых.

До лета еще несколько месяцев, но жители Хабаровского края уже начинают задумываться о том, где будут отдыхать их дети. О ценах на путевки, а также о требованиях к пришкольным и загородным лагерям в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала и.о. начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.

По словам специалиста, к летнему сезону все оздоровительные лагеря должны заключить договоры на акарицидную обработку, дезинсекцию и дезинфекцию. С 1 июня начнутся проверки. Комиссия выяснит, есть ли у организаций соглашения с охранными предприятиями и лицензии на медицинское обслуживание.

Как отметила представитель мэрии, стоимость путевки в загородный лагерь в этом сезоне колеблется от 31 до 35 тысяч рублей. Что касается лагерей с дневным пребыванием, то при двухразовом питании отдать нужно будет 4 300 рублей, а при трехразовом — 5 400 рублей. При этом те, кто отправляет детей в загородные лагеря, могут рассчитывать на компенсацию.

«Компенсируется процент от расчетной стоимости [путевки в загородный лагерь], которая составляет 12 860 рублей: 50% в лагеря, расположенные в других субъектах России, 90% — в лагеря Хабаровского края. В среднем при приобретении путевки в лагерь Хабаровского края эта компенсация составит 11 тысяч рублей, другого субъекта — около 6,5 тысячи рублей», — сказала Инна Хопта.

Напомним, в этом году правила для детских лагерей ужесточились: в частности, теперь работникам столовых нужно пройти дополнительную вакцинацию.

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