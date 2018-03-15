Жителей Владивостока напугал крутящийся башенный кран

В социальных сетях жителей Владивостока напугали видеокадры, на которых запечатлен крутящийся на ветру башенный кран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на инстаграм-группу «ДПС-Контроль».

Видео снято на стройплощадке в районе улицы Набережная, 9. По сообщениям очевидцев, человек в кабине отсутствовал. Некоторые пользователи утверждают, что ситуация вполне нормальная, так как при сильном ветре башенные краны специально снимают с тормозов, чтобы сооружение не упало.