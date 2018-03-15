Мэрия Хабаровска: заняться питомником Лукашова мешает статус территории

Питомник Лукашова занимался селекцией и продажей продукции населению, однако предприятие обанкротилось, его ликвидировали. После этого территория начала приходить в упадок, поскольку за участком стало некому следить.

Несмотря на то, что питомник расположен в черте города, территория принадлежит региону. В 1995 году питомнику присвоили статус особо-охраняемой природной территории краевого значения. После изменения законодательства региональное министерство природных ресурсов отнесло питомник к категории памятников природы краевого значения. Этот статус сейчас мешает привести объект в порядок.

«Мы предлагали краевым властям вернуть территории статус питомника, каковым он и является. Пока этот вопрос не решён. Также несколько лет назад думали, как использовать эту территорию, чтобы не допустить там застройки. Город предлагал использовать по прямому назначению, учитывая, что рядом находится муниципальное предприятие “Горзеленстрой”. Если бы территорию передали городу, то её можно было бы развивать — выращивать саженцы, может быть, цветочную культуру для нужд города и населения», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации Ирина Дубянская.

Краевые власти решения по питомнику так и не приняли. Возникли и проблемы с организацией, которая бы обеспечила практически заброшенной территории охрану. Сейчас бесхозный участок становится местом для пикников, а порой и свалок. Муниципалитет привлекали для подготовки предложений по использованию территории. Тогда город вновь предложил сделать питомник и обустроить зону отдыха возле памятника Артемию Лукашову.

«Сама территория и объекты, которые на ней находятся — краевая собственность. При любом желании мы не можем туда зайти. Здесь должна состояться передача земель. Если бы это случилось, то началось бы использование земли по прямому назначению, её развитие», — отметила Ирина Дубянская.