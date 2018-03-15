Вернуть к жизни старый детсад планируют в Усолье-Сибирском

Планируется, что после реконструкции в учреждении откроют 10 групп, одна из которых будет ясельной, посещать их смогут 215 воспитанников. Как заметил мэр Максим Торопкин, такой детсад необходим, т.к. в очереди стоят около 1700 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, есть положительная динамика по рождаемости. По его словам, на реконструкцию здания по нынешним ценам необходимо более 100 млн рублей.

Напомним, на время, когда здание детсада не использовали по назначению, оно сдавалось в аренду различным частным организациям. К примеру, там располагались торговый дом, свадебный салон, парикмахерская. «Молодцы горожане и власть, что сохранили детский сад за собой и использовали здание, когда необходимости не было, — сказал Сергей Брилка. — Сегодня оно подготовлено к реконструкции. Мы должны обязательно профинансировать её, в этом же году начать, на будущий год закончить. Это важный объект для города». Спикер обещал обсудить вопрос о реконструкции с губернатором Сергеем Левченко.