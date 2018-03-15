Сайт Гидрометцентра Украины поймали на майнинге криптовалют

Майнер можно обнаружить на 35-й строчке HTML-кода сайта, при этом его даже не пытаются скрыть, пишет УНИАН.

Разработчики вирусной программы указывают, что она была создана «для монетизации бизнеса за счет пользователей сайта».

Агентство отмечает, что пока неизвестно, подвергся ли страница Гидрометцентра хакерской атаке, либо же майнер был внедрен техническими работниками сайта.

Как писал портал iz.ru, в феврале текущего года осуществили «крупнейшую атаку», заразив тысячи компьютеров вирусной программой, которая заставляла их добывать криптовалюту. При этом злоумышленникам не удалось монетизировать аферу — они заработали всего 24 доллара.