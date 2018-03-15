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05:20 (мск), источник: VLADNEWS

Погибшего командующего 5-й армии посмертно представили к званию Героя России

В Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов попал под минометный обстрел.

Источник: VLADNEWS

Погибшего осенью 2017 года на востоке Сирии 51-летнего командующего 5-й общевойсковой армией, расквартированного в Приморье, генерал-лейтенанта Валерия Асапова представили к званию Героя России (посмертно).

Корреспонденту РИА VladNews об этом сообщили офицеры приморского армейского объединения. Решение принято командованием министерства обороны РФ, но пока не обнародовано ждут подписания указа президентом России. На долю Валерия Григорьевича досталось слишком много боевых действий. В 1992—1993 годах это была Южная Осетия, молодой капитан находился к горах в должности замначальника штаба российского батальона в составе смешанных миротворческих сил. Потом пошла Чечня. Асапов стал начальником штаба батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

В январе 1996 года во время боев за Грозный майор Асапов получил тяжелое ранение голени, после чего его прооперировали прямо в автоперевязочной медицинской роты. Около года был прикован к постели, перенес четыре операции и остался навсегда хромым. Под псевдонимом «Примаков» — в 2015—2016 годах командовал ополчением и армией в ДНР. В 2017 году уже генералом служил в Приморье.

Валерий Асапов погиб при исполнении своего воинского долга на командном пункте на передовой у Дейр-эз-Зора. В Сирии он находился на должности старшего группы военных советников (ГВС). Похоронен на воинском мемориальном кладбище в Подмосковье.

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