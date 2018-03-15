Выставка роботов и новинок инженерной мысли задержится в Красноярске на месяц
Экспозиция «Назад в будущее» будет работать в ТЦ «Июнь» до 15 апреля.
Экспозиция «Назад в будущее» будет работать в ТЦ «Июнь» до 15 апреля.
У красноярцев еще есть время посетить на масштабную интерактивную выставку гаджетов, роботов и мировых новинок инженерной мысли. До 15 апреля в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) будет работать экспозиция «Назад в будущее».
В программе:
более 70 экспонатов, от
«Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором смогут принять участие как взрослые, так и дети», — рассказали организаторы.
На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют
«Назад в будущее» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение.
Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.
Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.
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