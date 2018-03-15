Выставка роботов и новинок инженерной мысли задержится в Красноярске на месяц

У красноярцев еще есть время посетить на масштабную интерактивную выставку гаджетов, роботов и мировых новинок инженерной мысли. До 15 апреля в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) будет работать экспозиция «Назад в будущее».

В программе:

более 70 экспонатов, от роботов-гуманоидов до гаджетов прошлого и будущего; нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли; зоны виртуальной и дополненной реальности; левитация; транспорт будущего; завораживающее 3D маппинг-шоу, научное шоу и световое шоу; портреты от робота-рисовальщика и многое др.

«Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором смогут принять участие как взрослые, так и дети», — рассказали организаторы.

Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с экспонатами гости могут ознакомиться с кратким описанием, интересными фактами и историей создания гаджетов.

На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый может порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота или попробовать себя в роли изобретателя. Поделки можно будет забрать с собой.

«Назад в будущее» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.