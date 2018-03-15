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06:16 (мск), источник: VLADNEWS

Защита экс-мэра Владивостока оспорит продление его ареста

Адвокаты трех фигурантов дела подали апелляционные иски.

Источник: VLADNEWS

Защита оспорит продление ареста экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Как сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарёва Владимир Поликарпов, заседание судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда назначено на 26 марта в 14.05. Суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста троим обвиняемым.

Напомним, 13 февраля в ходе предварительное слушания по уголовному делу экс-мэра Владивостока в Тверском суде Москвы до 26 апреля был продлён срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва.

Как сообщало РИА VladNews, очередное заседание по существу уголовного дела Игоря Пушкарёва прошло во вторник, 13 марта, в Тверском суде Москвы. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Следующее слушание назначено на 27 марта.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.

Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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