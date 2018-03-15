«Серебряная корюшка» соберет больше двух тысяч гостей

На льду залива Советская Гавань 24 марта пройдет тринадцатый международный фестиваль «Серебряная корюшка». Уже зарегистрировано 27 команд из Китая, Узбекистана, из Хабаровска, Нанайского и Советско-гаванского районов. Ожидается, что праздник соберет больше двух тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — В этом году конкурсы останутся прежними, и самый главный — на лучший улов, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» бессменный председатель оргкомитета фестиваля Юрий Мельзединов.

— Рекорд был установлен на шестом фестивале, тогда лучшая команда поймала за час 52 штуки, а все вместе рыбаки выловили 252 корюшки. Другие конкурсы будут обновлены. Так, в этом году претенденткам за звание «Мисс — серебряная корюшка» предстоит попасть из воздушного ружья по движущейся на стенде корюшке, а потом поймать символическую рыбешку. А еще претендентке и группе ее поддержки надо будет прокатиться на скорость в карете между фишками, расставленными на льду.



Организаторы праздника готовят много призов, чтобы никто не ушел домой без подарка — от пирога в виде корюшки или ожерелья из сушеной рыбы до ноутбука, микроволновки и мультиварки.

