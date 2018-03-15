«Серебряная корюшка» соберет больше двух тысяч гостей

На льду залива Советская Гавань 24 марта пройдет тринадцатый международный фестиваль «Серебряная корюшка». Уже зарегистрировано 27 команд из Китая, Узбекистана, из Хабаровска, Нанайского и Советско-гаванского районов. Ожидается, что праздник соберет больше двух тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — В этом году конкурсы останутся прежними, и самый главный — на лучший улов, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» бессменный председатель оргкомитета фестиваля Юрий Мельзединов.
— Рекорд был установлен на шестом фестивале, тогда лучшая команда поймала за час 52 штуки, а все вместе рыбаки выловили 252 корюшки. Другие конкурсы будут обновлены. Так, в этом году претенденткам за звание «Мисс — серебряная корюшка» предстоит попасть из воздушного ружья по движущейся на стенде корюшке, а потом поймать символическую рыбешку. А еще претендентке и группе ее поддержки надо будет прокатиться на скорость в карете между фишками, расставленными на льду.
Организаторы праздника готовят много призов, чтобы никто не ушел домой без подарка — от пирога в виде корюшки или ожерелья из сушеной рыбы до ноутбука, микроволновки и мультиварки.
И, конечно, традиционно прямо на льду в полевой кухне сварят 160 литров вкусной ухи для всех участников фестиваля. — Фестиваль «Серебряная корюшка» из конкурса любителей подлёдного лова превратился в настоящий общегородской праздник, на который приезжают гости из других городов и районов, регулярно заявляются иностранные участники, — сказал председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.
— Этот фестиваль можно назвать брендом Советско-Гаванского района и всего Хабаровского края. Не случайно «Серебряная корюшка» стала лауреатом Всероссийского туристического конкурса в номинации «Событийный туризм». Каждый раз в фестивале появляется что-то новое. Например, в прошлом году состоялся конкурс кулинарного мастерства по приготовлению ухи. Очень отрадно было наблюдать, как на каждом этапе соревнований участников поддерживали их семьи и друзья, царила очень добрая атмосфера. Ожидается, что на праздник в Татарском заливе приедет губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Напомним, что фестиваль вошел в число ТОП-200 лучших событий России-2018 наряду с международным военно-музыкальным фестивалем «Амурские волны» и Чемпионатом мира по хоккею с мячом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.