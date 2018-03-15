Метель повлияла на авиасообщение в Приморском крае
Другая причина задержала на четыре часа отправку рейса в Японию.
Другая причина задержала на четыре часа отправку рейса в Японию.
Циклон, ударивший по Приморскому краю в этот четверг, повлиял на авиасообщение в регионе. Перевозчики отменили два утренних местных рейса по краю, задерживается вылет ещё нескольких — как внутренних, так и межрегиональных, международных. Но это связано не только с погодой — главный аэропорт региона работает в штатном режиме. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сказали в
Более существенная задержка произошла с отправкой борта компании S7 Airlines в два японских аэропорта — Токио и Нариту. Вместо 13:15 Airbus 320 ориентировочно покинет Владивосток в 17:35. «Это связано с поздним прибытием самолёта в Приморье», — уточнила сотрудник
На 4,5 часа выбился из графика рейс S7−3212 из
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