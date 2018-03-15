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06:21 (мск), источник: Восток Медиа

Метель повлияла на авиасообщение в Приморском крае

Другая причина задержала на четыре часа отправку рейса в Японию.

Циклон, ударивший по Приморскому краю в этот четверг, повлиял на авиасообщение в регионе. Перевозчики отменили два утренних местных рейса по краю, задерживается вылет ещё нескольких — как внутренних, так и межрегиональных, международных. Но это связано не только с погодой — главный аэропорт региона работает в штатном режиме. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сказали в пресс-службе, что взлётно-посадочная полоса расчищена.

Из-за погодных условий — метели и сильного северного ветра — авиакомпания «Аврора» отменила сегодняшние утренние рейсы Владивосток — Дальнегорск и Владивосток — Кавалерово. Кроме того, на час задержан рейс HZ-533 в северный приморский посёлок Терней: на данный момент табло аэропорта информирует, что пассажиры отправятся в путь в 12:30 вместо привычного времени 11:30.

Более существенная задержка произошла с отправкой борта компании S7 Airlines в два японских аэропорта — Токио и Нариту. Вместо 13:15 Airbus 320 ориентировочно покинет Владивосток в 17:35. «Это связано с поздним прибытием самолёта в Приморье», — уточнила сотрудник пресс-службы международного аэропорта Владивосток.

На 4,5 часа выбился из графика рейс S7−3212 из Петропавловска-Камчатского. Вместо 11:40 он, предположительно, приземлится в 16:10.

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