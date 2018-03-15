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07:23 (мск), источник: VN.ru

Известные новосибирцы отнесли свои вещи в добробоксы

В Новосибирске открыли добробоксы — специальные контейнеры для сбора вещей тем, кто находится в трудном положении и пока не может сам купить их себе. Проект «Вещи в пользу» придумали сами горожане, и в итоге он стал победителем конкурса «125 идей для Новосибирска».

Такие контейнеры в странах Европы есть повсеместно. Для Новосибирска же это практика новая.

Однако на открытии добробоксов был ажиотаж: поделиться вещами спешили не только простые горожане, но и известные новосибирцы: среди них призер Олимпийских игр боксер Михаил Алоян, актер театра Афанасьева Артем Свиряков, известный фотограф и дизайнер одежды Ева Шафран.

Последняя рассказала, что принесла не только свои вещи, но и вещи мужа: «Все они хорошие, но мы их уже не носим, поэтому они лежат и ждут своего часа. Как говорится, и выкинуть жалко, и отдать некому. Они даже не устарели, а лежали без дела, пока я не узнала об этом проекте. Здесь много всего. Вот попробовала первый раз принести, в следующий раз еще детские вещи захвачу».

По расчетам организаторов, за год можно собрать около трех тонн вещей, и помощь получат более 1000 человек: дети-сироты, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.

Всего таких контейнеров четыре: в двух муниципальных аптеках на разных берегах и в двух крупных торговых центрах Новосибирска. Чтобы получить в безвозмездное пользование собранную волонтерами одежду, горожане должны обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения в районе по месту жительства. Специалисты выдадут направление для посещения благотворительного магазина «Добро», где можно будет взять любые понравившиеся вещи, некоторые из которых стоят в магазине не одну тысячу рублей.

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