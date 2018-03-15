Скаковыми лошадьми рассчитался должник из Бердска
Более полумиллиона рублей задолжал банку житель Бердска Новосибирской области. В счет погашения долга пошли скаковые лошади с подворья мужчины.
Более полумиллиона рублей задолжал банку житель Бердска Новосибирской области. В счет погашения долга пошли скаковые лошади с подворья мужчины.
Бердчанин набрал кредитов на более чем полмиллиона рублей, но долг банку отдавать не торопился, рассказывая приставам о своем бедственном положении. «На неоднократных приемах у судебного
Когда приставы пришли «в гости» к должнику, чтобы установить имущество, на которое может быть наложен арест, то обнаружили двух красивых породистых лошадей. Визит оказался неприятным сюрпризом для мужчины, еще больше недовольства вызвал составленный акт о наложении ареста на животных. Сумма, полученная от реализации имущества должника, будет направлена на погашение задолженности перед банком.
В счет погашения долга идут самые ценные вещи. Отличился житель Маслянинского района — он задолжал за коммунальные услуги несколько десятков тысяч рублей и «рассчитался» дорогим кроссовером.
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