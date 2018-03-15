В 2018 году почти 300 омичей заразились ВИЧ-инфекцией
Больше всего больных зарегистрировано в Советском округе Омска.
Больше всего больных зарегистрировано в Советском округе Омска.
В 2018 году почти 300 омичей заразились
В Омской области обнародовали информацию о заболеваемости
Отметим, что в 41% случаев инфекция передалась путём внутривенного употребления наркотиков. Увеличивается количество случаев заражения ВИЧ половым путем.
Добавим, что свыше 15%
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.