В 2018 году почти 300 омичей заразились ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В Омской области обнародовали информацию о заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Так, в 2018 году 297 человек заразились этой болезнью. Больше всего больных в Советском округе Омска. Там зарегистрировано 67 случаев ВИЧ-инфекции. А в Кормиловском районе 5 человек заразились этой болезнью. И это наивысший показатель среди сельских районов области.