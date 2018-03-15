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07:26 (мск), источник: АиФ Омск

В 2018 году почти 300 омичей заразились ВИЧ-инфекцией

Больше всего больных зарегистрировано в Советском округе Омска.

В 2018 году почти 300 омичей заразились ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В Омской области обнародовали информацию о заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Так, в 2018 году 297 человек заразились этой болезнью. Больше всего больных в Советском округе Омска. Там зарегистрировано 67 случаев ВИЧ-инфекции. А в Кормиловском районе 5 человек заразились этой болезнью. И это наивысший показатель среди сельских районов области.

Отметим, что в 41% случаев инфекция передалась путём внутривенного употребления наркотиков. Увеличивается количество случаев заражения ВИЧ половым путем.

Добавим, что свыше 15% ВИЧ-инфицированных находятся в местах лишения свободы.

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