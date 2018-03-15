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08:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

Большегрузам временно запретили въезжать на территорию Красноярска

Это делают регулярно в период распутицы.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 16 апреля большегрузам будет запрещено въезжать на территорию города, сообщают мэрия.

Это делается ежегодно в связи с весенней распутицей для того, чтобы сохранить дороги и дорожные сооружения. «В это время начинает активно таять снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод, это приводит к снижению несущей способности конструктивных элементов дорог и их участков», — поясняет Светлана Трушкова, специалист департамента.

Ограничение вводится до 15 мая и распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось (при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны).

Исключение составляют транспортные средства, задействованные на перевозках, перечень которых установлен правительством края. Также специальное разрешение можно получить в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Если разрешения не будет владельцу, транспорта грозит штраф до 500 тыс. рублей, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев.

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