Большегрузам временно запретили въезжать на территорию Красноярска

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 16 апреля большегрузам будет запрещено въезжать на территорию города, сообщают мэрия.

Это делается ежегодно в связи с весенней распутицей для того, чтобы сохранить дороги и дорожные сооружения. «В это время начинает активно таять снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод, это приводит к снижению несущей способности конструктивных элементов дорог и их участков», — поясняет Светлана Трушкова, специалист департамента.

Ограничение вводится до 15 мая и распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось (при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны).