Водителям Владивостока обещают трудности в районе Моргородка
В связи с ремонтом пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Моргородок» будет временно ограничено с 24 марта (ориентировочно на одни сутки), сообщили DEITA. RU в ДВЖД.
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