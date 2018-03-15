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06:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Водителям Владивостока обещают трудности в районе Моргородка

В связи с ремонтом пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Моргородок» будет временно ограничено с 24 марта (ориентировочно на одни сутки), сообщили DEITA. RU в ДВЖД.

Источник: ДЕЙТА

Для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд. Для остальных участников движения пересечение участка ремонтных работ будет осуществляться по командам регулировщика.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.

Михаил Грач.

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