Водителя, сбившего 10-летнюю девочку, разыскали в Черемхово
Выяснилось, что школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Выяснилось, что школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Полицейские разыскали в городе Черемхово автомобилиста, который утром 14 марта сбил 10-летнюю школьницу на улице Шевченко и сразу уехал, даже не поинтересовавшись самочувствием ребенка. Напомним, девочка получила травму — врачи диагностировали у нее перелом пальца на руке.
После ДТП школьница рассказала полицейским, что пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. На самом деле все оказалось иначе — девочка обошла автобус спереди, чтобы перебежать проезжую часть в неположенном месте.
— 30-летнего водителя, скрывшегося с места аварии, нашли сотрудники ГИБДД и доставили в полицию, — рассказывают в
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