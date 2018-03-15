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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Водителя, сбившего 10-летнюю девочку, разыскали в Черемхово

Выяснилось, что школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские разыскали в городе Черемхово автомобилиста, который утром 14 марта сбил 10-летнюю школьницу на улице Шевченко и сразу уехал, даже не поинтересовавшись самочувствием ребенка. Напомним, девочка получила травму — врачи диагностировали у нее перелом пальца на руке.

После ДТП школьница рассказала полицейским, что пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. На самом деле все оказалось иначе — девочка обошла автобус спереди, чтобы перебежать проезжую часть в неположенном месте.

— 30-летнего водителя, скрывшегося с места аварии, нашли сотрудники ГИБДД и доставили в полицию, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД. — Проводится проверка, автомобилиста могут привлечь к административной ответственности за оставление места ДТП. А с родителями девочки побеседуют о соблюдении правил безопасности на дороге.

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