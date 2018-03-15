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06:39 (мск), источник: АиФ Омск

В омском селе кролик ухаживает за тремя щенками убитой собаки

Сельские жители ищут хозяев для щенков и кролика.

В омском селе кролик ухаживает за тремя щенками убитой собаки. Об этом сообщили местные жители в группе «100 необычных мест Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители села Азово Омской области поделились удивительной историей. Они стали свидетелем того, как кролик начал ухаживать за щенками убитой собаки.

«Собака, мать троих щенков, была подстрелена двуногим. Перетащив щенков в нору, собака скончалась. Выхаживать щенков стал кролик. До сих пор непонятно, откуда он взялся. Он им теперь и мама, и папа», — написала жительница села Азово.

Добавим, что сельские жители ищут хозяев для щенков и кролика. Всех, кто заинтересовался, просят позвонить по телефону +7−962−035−02−87.

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