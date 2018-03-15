Один для людей не воин. Кому полезно быть социально ответственным?

Социальная ответственность не зависит только от чиновников, бизнесменов или простых граждан. Но когда власти призывают предприятия быть социально ответственными, они не только просят выполнять ряд условий, но и предлагают определённые преференции.

В Кемеровской области уже больше 20 лет заключаются трёхсторонние региональные соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с представителями бизнеса, власти и профсоюзов, которые перекладывают часть социальной нагрузки с бюджета области на работодателя.

«Обязуюсь развивать»…

За 2016−2017 год, как рассказал заместитель губернатора по экономическому развитию Денис Шамгунов, в кузбасских моногородах создали 33 тысячи новых рабочих мест, а за прошлый год предприятия вложили в область 208 млрд рублей инвестиций. Многие из «частников», занимающихся развитием региона, в котором зарабатывают деньги, заключают те самые трёхсторонние соглашения. В среднем в год таких соглашений в Кузбассе заключается порядка 50.

Это значит, что каждая сторона будет выполнять свои обязательства. Так, собственники угольных компаний обязуются развивать свой бизнес, следить за безопасностью горняков, не задерживать им зарплату, давать отпуск, больничный и т. п. и принимать участие в социально-экономическом развитии Кузбасса, т. е. вовремя платить налоги, участвовать в мероприятиях (допустим, Дне шахтёра). В качестве дольщиков угольщики часто строят школы, детские сады, ремонтируют дороги, благоустраивают территории и зоны отдыха. Летом прошлого года в Гурьевском районе на Гавриловском водохранилище открыли пляж «Салаирские плёсы», где теперь могут отдыхать 500 человек. На «Плёсах» построили дорогу и парковку, разбили газоны, увеличили уровень воды, оборудовали детскую площадку и место для инвалидов, поставили спасательную будку, устроили скейт-парк, высадили на отвалах 500 сосен. Во всё это вложился «Стройсервис», владеющий разрезом «Шестаки».

А шахта «Тайлепская» в Новокузнецком районе, к примеру, в 2018 году обязуется увеличить добычу угля на 101 тыс. тонн, создать 55 новых рабочих мест и повысить на несколько тысяч рублей зарплату своим работникам.

Областная администрация же берёт на себя обязательства сохранять стабильность в регионе, представлять интересы угольных компаний в федеральных госорганах и поддерживать инвестиционные программы угольщиков. Чем всё это не создание условий для комфортной жизни кузбассовцев?

Чиновник отметил, что важно объединить усилия областной власти с муниципальной, чтобы увеличить объем привлечённых средств в территории: «Главам необходимо чаще встречаться с представителями бизнеса, создавать благоприятные условия для предпринимательства». Понятно, что один не справится. Властям нужна помощь бизнеса, бизнесу — помощь властей и поддержка людей.

Но помимо соглашений в Кузбассе действует более 3,6 тыс. коллективных договоров — небольших местных документов, где прописаны права и обязанности работников и работодателей, профсоюзов и гарантии прав трудящихся.

Медаль за сани.

Выполнение условий социальных соглашений и договоров — обязанность предприятия, поэтому значительных видимых преференций и льгот для бизнесменов тут нет. Однако начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Стёпин добавляет, что областные власти не проходят мимо тех, кто добросовестно работает, следит за качеством условий труда своих сотрудников и всячески помогает региону социальными программами, поэтому к праздникам лучших бизнесменов чиновники награждают. В 2017 году к 70-летию Дня шахтёра, к примеру, гендиректор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, а звание почётного работника топливно-энергетического комплекса присвоили президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву.

Ежегодно компании могут попробовать себя во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Также индивидуальные предприниматели, внёсшие вклад в развитие области, получают медаль «За бизнес во имя созидания»: в 2014 году она досталась директору кемеровской компании, разработавшей аэросани, которые могут передвигаться по воде, снегу и льду.

«Мы не можем напрямую дать денег тем, кто выполняет условия соглашений или просто работает хорошо, но можем предоставить льготы по определённым направлениям и сказать, что предприятие добросовестное, с ним можно работать», — говорит Евгений Иванович.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко говорит, что добросовестные в социальном плане предприятия могут получить так называемый сертификат доверия от Государственной инспекции труда, который освобождает собственника от плановых проверок на пять лет. В 2017 году, по сообщению пресс-службы Госинспекции труда в Кемеровской области, этот сертификат получили ПАО «Кокс» и прокопьевский реабилитационный центр «Радуга».

Бизнес для государства.

Нужно отличать социальное предпринимательство от предприятий, заключающих соглашения и договоры о социально-экономическом партнёрстве. Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина объясняет, что социальный предприниматель, извлекая прибыль, одновременно решает социальные проблемы городов и районов и улучшает жизнь в целом. К примеру, бизнесмен может трудоустроить незащищённых граждан (женщин с несовершеннолетними детьми, пенсионеров, инвалидов) или открыть реабилитационный центр. Три года назад Минэкономразвития поддержало восемь кузбасских социальных проектов (центры временного пребывания детей) и до сих пор продолжает финансировать Центр инноваций социальной сферы Кемеровской области, который продвигает и обучает нынешних и будущих социальных предпринимателей.