Один для людей не воин. Кому полезно быть социально ответственным?
Социальная ответственность — это не игра в одни ворота.
Социальная ответственность — это не игра в одни ворота.
Социальная ответственность не зависит только от чиновников, бизнесменов или простых граждан. Но когда власти призывают предприятия быть социально ответственными, они не только просят выполнять ряд условий, но и предлагают определённые преференции.
В Кемеровской области уже больше 20 лет заключаются трёхсторонние региональные соглашения о
«Обязуюсь развивать»…
За 2016−2017 год, как рассказал заместитель губернатора по экономическому развитию Денис Шамгунов, в кузбасских моногородах создали 33 тысячи новых рабочих мест, а за прошлый год предприятия вложили в область 208 млрд рублей инвестиций. Многие из «частников», занимающихся развитием региона, в котором зарабатывают деньги, заключают те самые трёхсторонние соглашения. В среднем в год таких соглашений в Кузбассе заключается порядка 50.
Это значит, что каждая сторона будет выполнять свои обязательства. Так, собственники угольных компаний обязуются развивать свой бизнес, следить за безопасностью горняков, не задерживать им зарплату, давать отпуск, больничный
А шахта «Тайлепская» в Новокузнецком районе, к примеру, в 2018 году обязуется увеличить добычу угля на 101 тыс. тонн, создать 55 новых рабочих мест и повысить на несколько тысяч рублей зарплату своим работникам.
Областная администрация же берёт на себя обязательства сохранять стабильность в регионе, представлять интересы угольных компаний в федеральных госорганах и поддерживать инвестиционные программы угольщиков. Чем всё это не создание условий для комфортной жизни кузбассовцев?
Чиновник отметил, что важно объединить усилия областной власти с муниципальной, чтобы увеличить объем привлечённых средств в территории: «Главам необходимо чаще встречаться с представителями бизнеса, создавать благоприятные условия для предпринимательства». Понятно, что один не справится. Властям нужна помощь бизнеса, бизнесу — помощь властей и поддержка людей.
Но помимо соглашений в Кузбассе действует более 3,6 тыс. коллективных договоров — небольших местных документов, где прописаны права и обязанности работников и работодателей, профсоюзов и гарантии прав трудящихся.
Медаль за сани.
Выполнение условий социальных соглашений и договоров — обязанность предприятия, поэтому значительных видимых преференций и льгот для бизнесменов тут нет. Однако начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Стёпин добавляет, что областные власти не проходят мимо тех, кто добросовестно работает, следит за качеством условий труда своих сотрудников и всячески помогает региону социальными программами, поэтому к праздникам лучших бизнесменов чиновники награждают. В 2017 году к 70-летию Дня шахтёра, к примеру, гендиректор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, а звание почётного работника
Ежегодно компании могут попробовать себя во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Также индивидуальные предприниматели, внёсшие вклад в развитие области, получают медаль «За бизнес во имя созидания»: в 2014 году она досталась директору кемеровской компании, разработавшей аэросани, которые могут передвигаться по воде, снегу и льду.
«Мы не можем напрямую дать денег тем, кто выполняет условия соглашений или просто работает хорошо, но можем предоставить льготы по определённым направлениям и сказать, что предприятие добросовестное, с ним можно работать», — говорит Евгений Иванович.
Уполномоченный по правам предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко говорит, что добросовестные в социальном плане предприятия могут получить так называемый сертификат доверия от Государственной инспекции труда, который освобождает собственника от плановых проверок на пять лет. В 2017 году, по сообщению
Бизнес для государства.
Нужно отличать социальное предпринимательство от предприятий, заключающих соглашения и договоры о
«Сотрудничество между государством и социальным бизнесом необходимо региону, т. к. сейчас в нашей стране социальное предпринимательство как практика только начинает развиваться и число реально действующих социальных предприятий пока невелико», — говорит Вероника Валерьевна.
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