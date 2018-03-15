Суд в Нижнем Тагиле не стал блокировать сайт по майнингу криптовалюты

Ранее Общероссийский народный фронт информировал, что надзорное ведомство потребовало закрыть сайт Тagilcoin.

Запрос с просьбой разобраться в ситуации в прокуратуру с уральской криптовалютой в надзорное ведомство направила депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которой, в свою очередь, пожаловались избиратели.

По данным пресс-службы ОНФ, которая сослалась на надзорное ведомство, регистратором доменного имени сайта является зарубежная компания, «прописанная» в США. Сообщалось, что эта компания намеренно вводит в заблуждение потребителей так как криптовалюта Тagilcoin, по мнению правоохранителей, не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информацию о ее держателях.

По словам самой Костенко, в ее адрес продолжают поступать обращения граждан с сообщениями о подозрительных сайтах, предлагающих гражданам вложить сбережения в криптовалюту при отсутствии какой-либо нормативной основы для такой деятельности.