Суд в Нижнем Тагиле не стал блокировать сайт по майнингу криптовалюты
Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в иске районной прокуратуры о блокировке сайта по майнингу криптовалюты, пишет ТАСС.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в иске районной прокуратуры о блокировке сайта по майнингу криптовалюты, пишет ТАСС.
Ранее Общероссийский народный фронт информировал, что надзорное ведомство потребовало закрыть сайт Тagilcoin.
Запрос с просьбой разобраться в ситуации в прокуратуру с уральской криптовалютой в надзорное ведомство направила депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которой, в свою очередь, пожаловались избиратели.
По данным
По словам самой Костенко, в ее адрес продолжают поступать обращения граждан с сообщениями о подозрительных сайтах, предлагающих гражданам вложить сбережения в криптовалюту при отсутствии
«И поскольку указанные сайты, по мнению заявителей, обладают признаками финансовых пирамид, а деньги российских граждан, как выясняется, сразу же выводятся за рубеж, мною передан в Генеральную прокуратуру РФ список из еще 17 сайтов — в целях оперативного пресечения незаконной финансовой деятельности “продавцов” криптовалюты», — процитировала
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