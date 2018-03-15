Синоптики обещают Челябинску первый дождь

Чем ярче солнце, тем теплее дни. На этой неделе в Челябинске они проходят под знаком плюсовой температуры, говорят в Гидрометцентре.

Синоптики обещают, что с четверга, 15 марта, по воскресенье, 18 марта, днем столбик термометра не опустится ниже нуля. В городе до 2…3 градусов тепла. И только ночью зима еще может подморозить наш город до −10…−13 градусов.

В субботу и в воскресенье ожидается легкий снег, похожий на дождь. В другие дни — без осадков.