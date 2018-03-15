Пропавшие дети гостили у подруги, с которой познакомились в соцсетях

В полиции рассказали подробности розыска двух детей 12 и 14 лет, пропавших 12 марта в Перми. Мальчика и девочку обнаружили поздно вечером 14 марта в одной из квартир в Мотовилихинском районе Перми. Там жила девочка, с которой пропавшие школьники познакомились в соцсетях.

«После того, как в полицию поступили заявления от родителей беглецов, на розыск несовершеннолетних были ориентированы все наружные наряды полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, — сообщили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Опрашивались друзья, знакомые, одноклассники, родственники пропавших. Проверялись места возможного их пребывания, подвалы, чердаки, подъезды».

В ходе работы оперативники выяснили, что несколько дней назад ребята через соцсети познакомились со сверстницей, проживающей в Мотовилихинском районе. Эта девочка — ровесница беглецов, она тоже ещё несовершеннолетняя. Выехав по адресу, полицейские нашли там разыскиваемых. Это произошло около 23.00 14 марта.

«Потеряшки» были переданы родителям. Где школьники скрывались в течение двух с лишним суток, сейчас выясняет следствие.

Не исключено, что беглецов поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.