Пропавшие дети гостили у подруги, с которой познакомились в соцсетях
Сотрудники уголовного розыска УВД Перми обнаружили их в Мотовилихинском районе.
Сотрудники уголовного розыска УВД Перми обнаружили их в Мотовилихинском районе.
В полиции рассказали подробности розыска двух детей 12 и 14 лет, пропавших 12 марта в Перми. Мальчика и девочку обнаружили поздно вечером 14 марта в одной из квартир в Мотовилихинском районе Перми. Там жила девочка, с которой пропавшие школьники познакомились в соцсетях.
«После того, как в полицию поступили заявления от родителей беглецов, на розыск несовершеннолетних были ориентированы все наружные наряды полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, — сообщили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в
В ходе работы оперативники выяснили, что несколько дней назад ребята через соцсети познакомились со сверстницей, проживающей в Мотовилихинском районе. Эта девочка — ровесница беглецов, она тоже ещё несовершеннолетняя. Выехав по адресу, полицейские нашли там разыскиваемых. Это произошло около 23.00 14 марта.
«Потеряшки» были переданы родителям. Где школьники скрывались в течение двух с лишним суток, сейчас выясняет следствие.
Не исключено, что беглецов поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.
«Никаких преступлений в отношении несовершеннолетних не совершалось, — сообщили следователи СУ СКР по Пермскому краю. — Жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает. Сейчас будут выясняться причины, побудившие их уйти из дома».
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