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09:14 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается небольшой снег, местами метель

15 марта в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег, местами метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 41% 757 мм рт. ст. 6 м/с

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 17 м/с.

Максимальная температура воздуха днем 2−4 градуса мороза.

На дорогах гололедица.

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