Сегодня в Казани ожидается небольшой снег, местами метель

Сегодня в Казани ожидается небольшой снег, местами метель

15 марта в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег, местами метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.