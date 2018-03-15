Парковки при всех школах и детсадах отремонтируют в Усолье-Сибирском

«В этом году у нас 15 миллионов рублей. Тратим их на ремонт парковок, чтобы не было такого, что все газоны заставлены», — сказал градоначальник.

Максим Торопкин также упомянул, что жители активно подают заявки на мероприятия по приоритетному российскому проекту «Комфортная городская среда». В 2017 году в городе благоустроили шесть дворов, один из них мэр и спикер ЗС посетили 14 марта. Мэр пояснил, что на территории установлена детская игровая площадка, лавочки, организованы дорожки, поле для игры в футбол. Сергей Брилка предложил в будущем делать такие поля с искусственным газоном. Мэр заметил, что такое покрытие стоит дороже.