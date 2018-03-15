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08:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Парковки при всех школах и детсадах отремонтируют в Усолье-Сибирском

На благоустройство парковочных мест при школах и детсадах направит Усолье-Сибирском причитающиеся ему деньги по проекту «Народные инициативы» в 2018 году. Об этом рассказал мэр города Максим Торопкин на встрече с председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Брилкой, который побывал в Усолье-Сибирском 14 марта 2018 года.

«В этом году у нас 15 миллионов рублей. Тратим их на ремонт парковок, чтобы не было такого, что все газоны заставлены», — сказал градоначальник.

Максим Торопкин также упомянул, что жители активно подают заявки на мероприятия по приоритетному российскому проекту «Комфортная городская среда». В 2017 году в городе благоустроили шесть дворов, один из них мэр и спикер ЗС посетили 14 марта. Мэр пояснил, что на территории установлена детская игровая площадка, лавочки, организованы дорожки, поле для игры в футбол. Сергей Брилка предложил в будущем делать такие поля с искусственным газоном. Мэр заметил, что такое покрытие стоит дороже.

«Это чуть дороже, но надо себя переломить, убедить депутатов и делать по-современному», — сказал спикер и напомнил, что на стадионе «Химик» много лет пытались сделать хороший газон, но трава вымерзала. Он предположил, что удобное покрытие привлечёт к играм больше детей и подростков. «Вы увидите — ребятишки самоорганизуются и постепенно начнут гонять наркоманов. Им неинтересно будет наблюдать за этой страшной картиной, которая происходит порой во дворах», — добавил спикер ЗС.

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