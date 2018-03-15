Мокрый снег, метель и до 2 градусов мороза ожидается в Москве в четверг

Источник: РИА "Новости"

Днем температура воздуха в столице составит от минус 2 до нуля градусов. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

Ветер южный с переходом на северный с порывами 5−10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Температура в Подмосковье в четверг днем будет колебаться от минус 4 до одного градуса тепла, к вечеру столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.