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07:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа новая опасность ожирения

Исследователи из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирение может препятствовать успешному лечению рака молочной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Источник: Reuters

Почти 70 процентов пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес. Как следствие, опухоли содержат значительную долю жировой ткани. Кроме того, ожирение способствует увеличению уровня воспалительных и ангиогенных факторов.

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Все вместе это влияет на формирование устойчивости к препарату бевацизумаб, блокирующему активность сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). Это лекарство применяется для борьбы с ангиогенезом и развития метастаз.

Исследователи проанализировали эффективность терапии бевацизумабом у 99 пациентов с раком молочной железы. Оказалось, что препарат приносил пользу лишь небольшой части пациентов. У людей с высоким индексом массы тела (более 25), опухоли были на 33 процента больше.

Жировая ткань в опухолях имела небольшое число кровеносных сосудов, что затрудняет проникновение препарата внутрь новообразований.

Страдающих от ожирения детей стало больше в 11 раз за 40 лет
Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября 2017© Ньюстюб
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