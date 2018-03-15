Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова отреагировала на угрозы «бесполезного дурака» Джонсона
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
Лондон не ограничился высылкой дипломатов РФ: Лаврову отказали
Рената Литвинова восхищает поклонников даже в «рабочей одежде»
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
08:09 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье введен режим повышенной готовности из-за угрозы сходя селя

В зоне риска схода селевых потоков находится Слюдянский район.

Источник: AP 2018

Режим повышенной готовности введен на территории Иркутской области с восьми часов утра 15 марта. Указ об этом подписал Губернатор региона Сергей Левченко. Это связано с выпадением рекордного количества осадков в декабре-январе, что влечет за собой угрозу схода селевых потоков на горных реках Слюдянского района.

«В связи с этим возможны аварийные ситуации на территории неработающего с конца 2013 года БЦБК и нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения в Байкальске», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава региона рекомендовал Управлению Роспотребнадзора усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений, являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проводить мониторинг за состоянием окружающей среды в Слюдянском районе совместно с Иркутскгидрометом и региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Минимуществу Приангарья поручено рассчитать объемы первоочередных работ и необходимых финансовых затрат по расчистке русел рек от поваленных деревьев, наносов песка и грунта для увеличения пропускной способности в период прохождения паводковых вод. Главе района необходимо уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации ЧС, а также документацию для заблаговременной и экстренной эвакуации населения в случае такой необходимости.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Названа новая опасность ожирения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь