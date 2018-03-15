В Приангарье введен режим повышенной готовности из-за угрозы сходя селя
В зоне риска схода селевых потоков находится Слюдянский район.
В зоне риска схода селевых потоков находится Слюдянский район.
Режим повышенной готовности введен на территории Иркутской области с восьми часов утра 15 марта. Указ об этом подписал Губернатор региона Сергей Левченко. Это связано с выпадением рекордного количества осадков в
«В связи с этим возможны аварийные ситуации на территории неработающего с конца 2013 года БЦБК и нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения в Байкальске», — сообщает
Минимуществу Приангарья поручено рассчитать объемы первоочередных работ и необходимых финансовых затрат по расчистке русел рек от поваленных деревьев, наносов песка и грунта для увеличения пропускной способности в период прохождения паводковых вод. Главе района необходимо уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации ЧС, а также документацию для заблаговременной и экстренной эвакуации населения в случае такой необходимости.
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