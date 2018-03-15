В Приангарье введен режим повышенной готовности из-за угрозы сходя селя

Источник: AP 2018

Режим повышенной готовности введен на территории Иркутской области с восьми часов утра 15 марта. Указ об этом подписал Губернатор региона Сергей Левченко. Это связано с выпадением рекордного количества осадков в декабре-январе, что влечет за собой угрозу схода селевых потоков на горных реках Слюдянского района.

«В связи с этим возможны аварийные ситуации на территории неработающего с конца 2013 года БЦБК и нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения в Байкальске», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава региона рекомендовал Управлению Роспотребнадзора усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений, являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проводить мониторинг за состоянием окружающей среды в Слюдянском районе совместно с Иркутскгидрометом и региональным министерством природных ресурсов и экологии.