Власти Крыма анонсировали проекты реконструкции скверов и дворов

Жители муниципалитетов могут отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект до 23 марта текущего года.

«Всеми муниципалитетами для ознакомления местных жителей в муниципальных СМИ и на официальных сайтах опубликованы дизайн-проекты общественных территорий, предлагаемых для благоустройства в 2018 году», — уточнили в минЖКХ.