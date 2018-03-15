Власти Крыма анонсировали проекты реконструкции скверов и дворов
Министерство ЖКХ Крыма согласовало более двадцати
Министерство ЖКХ Крыма согласовало более двадцати
Жители муниципалитетов могут отдать свой голос за понравившийся
«Всеми муниципалитетами для ознакомления местных жителей в муниципальных СМИ и на официальных сайтах опубликованы
Проекты реконструкций были представлены Алуштой, Бахчисараем, Евпаторией, Керчью, Красноперекопском, Саками, Судаком и Симферополем.
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