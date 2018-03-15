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09:38 (мск), источник: АиФ Крым

Власти Крыма анонсировали проекты реконструкции скверов и дворов

Министерство ЖКХ Крыма согласовало более двадцати дизайн-проектов скверов и дворов. Эскизы проектов были обнародованы на сайтах муниципалитетов полуострова, передает пресс-служба ведомства.

Жители муниципалитетов могут отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект до 23 марта текущего года.

«Всеми муниципалитетами для ознакомления местных жителей в муниципальных СМИ и на официальных сайтах опубликованы дизайн-проекты общественных территорий, предлагаемых для благоустройства в 2018 году», — уточнили в минЖКХ.

Проекты реконструкций были представлены Алуштой, Бахчисараем, Евпаторией, Керчью, Красноперекопском, Саками, Судаком и Симферополем.

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