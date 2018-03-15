Красноярский край стал самым густонаселенным среди регионов СФО

По данным статистиков, число постоянных жителей Красноярского края на 1 января 2018 года составляет 2 млн 875 тысяч 899 человек.



На втором месте в СФО находится Новосибирская область. Здесь проживают 2 млн 784 тысячи 202 человека. Тройку лидеров Сибирского федерального округа замыкает Кемеровская область. Там постоянно живут 2 млн 701 тысяча 860 человек. Самое небольшое число жителей в СФО зафиксировано в республике Алтай. Там живут всего 217 тысяч 535 человека.



В течение 2017 года население Красноярского края приросло на 1 196 человек. Отмечается, что при этом почти на тысячу человек число жителей увеличилось за счет миграции — 929 человек. Естественный прирост населения составил 267.