Женский футбольный «Енисей» одержал первую в истории международную победу
Красноярки обыграли турчанок.
Красноярки обыграли турчанок.
Женский футбольный «Енисей» одержал первую в истории международную победу в рамках сборов в турецком Белеке. Команда Олега Гарина разгромила клуб Высшей турецкой лиги «Антальяспор» со счетом 5:0. Дубли оформили Анна Самойленко и Марина Федорова, один мяч на счету Анастасии Грининой.
«Перед тем, как выйти на поле, настроилась на матч, вышла с горячим сердцем и холодной головой и поставила цель, что я сегодня забью. У меня это получилось и я этому очень обрадовалась. Появилось вдохновение и второй гол я забила уже взяв игру на себя. Сумела обыграть соперника и завершить этот момент голом. Игра нам удалась и я думаю все девчонки выложились на 100 процентов. Мы хорошо прессинговали и выполнили задачу, которую нам ставил тренер», — рассказала автор дубля Анна Самойленко.
Следующий матч женская команда «Енисей» проведет с более опытным соперником, участником Лиги Чемпионов УЕФА, пятикратным чемпионом Беларуси — клубом «Минск». Игра пройдет 17 марта.
В этот же день мужская команда на домашнем поле сыграет с воронежским «Факелом» в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги. Начало игры в 17:00. Напомним, красноярцы лидируют в таблице ФНЛ и опережают ближайших преследователей — «Оренбург» и «Крылья Советов» — на пять очков.
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