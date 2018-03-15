Женский футбольный «Енисей» одержал первую в истории международную победу

«Перед тем, как выйти на поле, настроилась на матч, вышла с горячим сердцем и холодной головой и поставила цель, что я сегодня забью. У меня это получилось и я этому очень обрадовалась. Появилось вдохновение и второй гол я забила уже взяв игру на себя. Сумела обыграть соперника и завершить этот момент голом. Игра нам удалась и я думаю все девчонки выложились на 100 процентов. Мы хорошо прессинговали и выполнили задачу, которую нам ставил тренер», — рассказала автор дубля Анна Самойленко.