В Красноярске на острове Татышев проснулись суслики
Первыми из спячки выходят самцы.
Первыми из спячки выходят самцы.
В Красноярске проснулись суслики. Первые фотографии зверьков с острова Татышев публикуют жители города.
В природе суслик спит 6−7 месяцев, а при неблагоприятных условиях и до 9-ти, просыпается весной, иногда даже когда значительная часть почвы покрыта снегом. Первыми из спячки выходят самцы, потом самки и последними молодые особи. Проснувшись, суслик прорывает до конца вертикальный ход и через него появляется на поверхности. В первые дни это отверстие имеет характерный вид вокруг него — валик, который образовался во время выталкивания почвы. Сразу после пробуждения наступает брачный период, который длится две недели.
В прошлом году зима была теплее, но суслики проснулись немного позже — их заметили только 16 марта. По подсчётам
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