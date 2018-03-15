В Красноярске на острове Татышев проснулись суслики

В природе суслик спит 6−7 месяцев, а при неблагоприятных условиях и до 9-ти, просыпается весной, иногда даже когда значительная часть почвы покрыта снегом. Первыми из спячки выходят самцы, потом самки и последними молодые особи. Проснувшись, суслик прорывает до конца вертикальный ход и через него появляется на поверхности. В первые дни это отверстие имеет характерный вид вокруг него — валик, который образовался во время выталкивания почвы. Сразу после пробуждения наступает брачный период, который длится две недели.