Во Владивостоке обесточат телевышку
От питания также отключат архитектурную подсветку на здании главпочтамта.
От питания также отключат архитектурную подсветку на здании главпочтамта.
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В субботу, 24 марта с 20:30 до 21:30 от электроснабжения отключат архитектурную подсветку на здании главпочтамта и главную телевышку города, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Смысл акции заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к бережному и ответственному отношению к природе. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
Ежегодно в акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тысяч городов. В России «Час Земли» пройдёт под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зелёной» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.
РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что мероприятие ранее уже поддерживала приморская столица. В прошлом году во Владивостоке на 60 минут погасли здание администрации, мосты, кампус ДВФУ, телевышку и другие объекты. Своё празднование состоялось также в национальном парке «Земля леопарда». Событие впервые прошло под лозунгом «Отдохни сам — дай отдохнуть природе»: вместе с друзьями заповедной территории сотрудники на один вечер отказались от электричества в пользу свечей и песен под гитару у костра.
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