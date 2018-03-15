Во Владивостоке обесточат телевышку

Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В субботу, 24 марта с 20:30 до 21:30 от электроснабжения отключат архитектурную подсветку на здании главпочтамта и главную телевышку города, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Смысл акции заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к бережному и ответственному отношению к природе. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

Ежегодно в акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тысяч городов. В России «Час Земли» пройдёт под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зелёной» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.